"Власть нарушила общественный договор. Посягнула на доходы украинцев" - самое интересное в журнале "Країна"

"Есть блок законов, направленных на усиление контроля за экономической деятельностью граждан. Подозрительные "добровольное декларирование" и попытка изменить Кодекс законов о труде. Предлагают увольнять без согласия профсоюза, вводить сверхурочную работу без согласования, - рассказывает "Країні" политолог Игорь ПОПОВ. - Изменяют налоговые нормы. Есть попытка контроля над денежными переводами. Это нарушение общественного договора между властью, олигархами и гражданами. Мы привыкли к либеральным условиям для среднего класса - зарегистрировать ФОП, продавать без чека, получать деньги на карточку и минимизировать налоги. Вмешательство власти разрушает источник доходов семей".

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