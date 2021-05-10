Власть хочет регулировать работу СМИ. Когда рассмотрят закон

Закон о медиа будут рассматривать в середине, возможно, в конце мая. Фото: @ oleksandr.tkachenko.ua

Законопроект о медиа могут вынести на голосование в Верховной Раде в середине или в конце мая.

"Я надеюсь, в середине, возможно, в конце мая. По крайней мере мы ставим себе это целью", - рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в интервью "Радио Свобода".

По мнению министра, закон так долго обсуждается с представителями медиасообщества, что уже отстает от реалий.

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"Все дискуссии сводятся к тому, что не надо нас регулировать вообще. Такого уже не будет. Потому что мир не стоит на месте. И такая регуляция существует в Европе, и такая же начинается в Америке. Поэтому, извините, будем двигаться вместе с миром. Не таким, как мы видим, что сейчас происходит в России, когда уважаемое издание, типа "Медуза", объявляют иностранным агентом. Это будет совсем иного рода регуляция. Цивилизованная европейская и по европейским стандартам ", - добавил министр.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал прецедентом решение сервиса YouTube заблокировать для украинских пользователей прокремлевские телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK.