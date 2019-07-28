Владимирский проезд перекроют с 6 утра

На выходных в Киеве перекроют ряд улиц. Фото: ukranews.com

В центре Киева утром 28 июля в связи со вторым днем празднования крещения Киевской Руси-Украины ограничат движение транспорта.

"В воскресенье, 28 июля, с 7:00 до 13:30 в связи со вторым днем празднования крещения Киевской Руси-Украины на некоторых центральных улицах столицы ограничат движение транспорта. Движение через Владимирский проезд будет перекрыто с 6 часов утра", - сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

В полиции призвали водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута.

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