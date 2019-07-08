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Владелец телеканала NewsOne обвинил Луценка во лжи

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Владелец телеканала NewsOne обвинил Луценка во лжи
Владелец телеканала NewsOne Тарас Козак ответил на обвинения генпрокурора Юрия Луценко. Фото: Полиграф нет

Владелец телеканала NewsOne, нардеп Тарас Козак обвинил генерального прокурора Юрия Луценко во лжи.

"Заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о связи телеканала NEWSONE с российским "Промсвязьбанком" является циничной ложью и свидетельствует о его непрофессионализме и профессиональной непригодности", - идется в заявлении Козака, которое размещено на сайте телеканала.

По его словам, также безосновательно заявление главы ГПУ об участии телеканала в террористической деятельности.

"Я рассматриваю его как искусственное создание оснований для применения санкций против телеканала NEWSONE и закрытия телеканала по политическим мотивам", - говорит Козак.

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Он также рассматривает обвинения Юрия Луценко как "дешевый пиар и попытки удержаться на должности, а также отвлечь внимание от своей провальной и бестолковой работы в течение нескольких последних лет".

Владелец канала опубликовал выписку из государственного реестра, в которой "подтверждается мое единоличное участие в качестве владельца телеканала".

Сегодня Юрий Луценко заявил: "СБУ и ГПУ добыта информация о том, что одно и то же физическое лицо является руководителем кипрских юридических компаний - бенефициарных владельцев украинского телеканала NewsOne и российского ОАО "Промсвязьбанк", который является уполномоченным банком для финансирования и обслуживания государственного оборонного заказа страны-агрессора".

Генпрокурор подчеркнул, что этой информации достаточно для созыва заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины и в

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