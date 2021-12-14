Владельцы Apple теперь могут назначать цифровых наследников

Apple добавила настройку безопасности, которая размывает фотографии обнаженных людей в iMessage у детей. Фото: pixabay.com

Владельцы iPhone теперь смогут назначать цифровых наследников, проверять оригинальность деталей и определять, какие приложения отслеживают их конфиденциальные данные.

Apple 14 декабря выпустила обновление операционной системы iOS версии 15.2, говорится на сайте компании.

"С помощью приложения Digital Legacy владельцы iPhone и iPad смогут назначить цифровых наследников. Они получат доступ к учетной записи iCloud в случае смерти наследодателя", - говорится в сообщении.

После обновления также появится функция, которая будет показывать, какие из деталей у iPhone заменили и являются ли они оригинальными. В "настройках" также появился отчет о конфиденциальности программ. Он покажет, как часто приложения получали доступ к геолокации, камере, фотографиям, микрофону и контактам за последнюю неделю.

Apple добавила настройку безопасности, которая размывает фотографии обнаженных людей в iMessage на телефонах детей. Функция пока доступна только в США.

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В пункте настроек Apple ID "пароль и безопасность" появился раздел Legacy Contact, который позволяет добавить до пяти человек в качестве наследников данных из iCloud. Они получат ключи доступа.

До этой функции после смерти пользователя Apple члены его семьи должны были пройти очень сложный путь к получению доступа к учетной записи. Для получения доступа к данным умершего раньше люди получали судебные постановления, подтверждавшие право на наследство.

Благодаря обновлению программного обеспечения Apple, пользователи iPhone смогут копировать текст со сделанных фотографий. iOS 15 позволяет распознавать, копировать и использовать текст на фотографиях iPhone.