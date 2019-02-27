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среда, 27 февраля 2019 12:33

Включайте мозг и не тратьтесь: астропсихолог дала ежедневный прогноз на март

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Включайте мозг и не тратьтесь: астропсихолог дала ежедневный прогноз на март
В марте будет много изменений, но их надо принимать осторожно. Фото: ysia.ru

В марте стоит не спешить с выводами, обдумывать поступки и слова. Также не стоит спешить тратить большие суммы денег.

На какие моменты стоит обратить особое внимание рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок, пишет ТСН.

2 марта. Противостояние Венеры в Водолее и Марса в Тельце грозит противоречиями в общении, особенно это касается личных отношений. Чтобы не поссориться с близким человеком, не становитесь в позу и по возможности идите на уступки.

5 марта. В этот день - до 28 марта - начинается обратное движение Меркурия - планеты, отвечающий за связи, посредничество и общение на всех уровнях. Такое положение не способствует взаимопониманию с окружающими, их слова мы будем понимать по-своему, часто вкладывая в них свой собственный смысл, и они начнут платить нам тем же. Во избежание недоразумений, не стесняйтесь переспрашивать, что именно имел в виду ваш собеседник, и тщательно формулируйте то, что хотите сказать сами.

6 марта. Поскольку молодой месяц в знаке Рыб избавит нас возможности реально воспринимать действительность, в этот день не стоит строить планы и делать серьезные шаги. Рекомендуется отказаться от приема алкоголя, лекарств и операций под наркозом.

7 марта. Уран переходит из знака Овна в знак Тельца, где пробудет семь лет, и это говорит о том, что уровень агрессии в обществе, который наблюдается в последние годы, будет постепенно снижаться, а значит, все мы станем немного добрее.

8-9 марта. Луна, идет знаком Овна, может принести повышенную эмоциональность и вероятность финансовых ошибок: прежде чем что-то сказать или сделать, особенно потратить - семь раз отмерьте и только потом "режьте".

10-12 марта. Время, когда возростающая Луна встречается с Марсом и Ураном в знаке Тельца, хорошо подходит для начала долгих процессов - например, закладки первого камня в фундамент вашего дома или написания первой страницы нового романа. Правда, быстрого результата ждать не стоит - не забывайте о Меркурие, который будет в ретроградной стадии до 28 марта. Это также дни повышенного травматизма, когда стоит соблюдать осторожность за рулем и во время занятий экстремальными видами спорта.

13-14 марта. Расположение звезд на небе - в частности, взаимодействия Марса в знаке Тельца и Сатурна со знаком Козерога - будет способствовать повышенной активности, особенно это касается бизнесменов и политиков.

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21 марта. Начало нового года по зороастрийскому календарю, который пройдет под знаком Лани. Она любит определенность, поэтому всем нам приходится выбирать между правдой и ложью, добром и злом, честью и бесчестием, агрессией и добродушием. Прежде чем определиться с тем, что вам ближе, подумайте о том, что ваш "голос" может перернуть всю планету в ту или иную сторону. Особенно честными с самими собой нужно быть журналистам и пропагандистам.

23-25 марта. Во время движения Луны знаком Скорпиона не рекомендуется делать крупные покупки и составлять долгосрочные планы.

27 марта. День, когда Юпитер "в гостях" в родственного ему знака Стрельца, удачный как для него, так и других солнечных знаков - Овна и Льва.

28-29 марта. Соединение Луны с Сатурном и Плутоном в знаке Козерога несет плохое настроение вплоть до депрессии. Впрочем, есть и повод для оптимизма - выход Меркурия с ретроградной стадии вернет взаимопонимания в отношениях.

30-31 марта. Луна в знаке Водолея обещает не только изменение погоды - как правило, потепление - но и желание подшутить над собой и другими.

В марте 2019 на украинском ждет 11 выходных дней и 20 - рабочих. Дополнительный отдых будет в пятницу, 8 марта, в Международный женский день.

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