"Вины таможенников нет" – Нефедов пояснил, как через границу провезли €650 тис.

Председатель таможенной службы Максим Нефёдов говорит, что прямой вины таможенников в пропуске ексдружины бывшего главы Нацполиции Сергея Князева с €650 тыс. На форуме

Об этом он написал в комментариях под одной из публикаций Facebook.

Автор: espreso.tv Председатель таможенной службы отметил, что прямой вины таможенников в пропуске эксжены бывшего главы Нацполиции Сергея Князева с ‎€500 тыс. нет

"Как ни странно, но здесь прямой вины таможенников нет. Шли зеленым коридором, риски не сработали ни на машину, ни на людей. Таможенники не обыскивают частные машины. Я смотрел видео с камер, незаметно нарушений технологии работы. Есть определенные странности чуть дальше по движению, пусть ГБР исследует, есть факты, что кто-то эту машину сопровождал ", - пояснил Нефёдов.

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Председатель Нацполиции подтвердил факт остановки авто. Возразил, что деньги не были задекларированы, а также объяснил их происхождение и принадлежность.

Служебную проверку начала Государственная пограничная служба вследствие перевозки через украинскую границу эксженой Сергея Князева незадекларированных более €650 тыс.