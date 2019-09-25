"Вины таможенников нет" – Нефедов пояснил, как через границу провезли €650 тис.

Председатель таможенной службы Максим Нефёдов говорит, что прямой вины таможенников в пропуске ексдружины бывшего главы Нацполиции Сергея Князева с €650 тыс. На форуме
Об этом он написал в комментариях под одной из публикаций Facebook.
"Как ни странно, но здесь прямой вины таможенников нет. Шли зеленым коридором, риски не сработали ни на машину, ни на людей. Таможенники не обыскивают частные машины. Я смотрел видео с камер, незаметно нарушений технологии работы. Есть определенные странности чуть дальше по движению, пусть ГБР исследует, есть факты, что кто-то эту машину сопровождал ", - пояснил Нефёдов.
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Председатель Нацполиции подтвердил факт остановки авто. Возразил, что деньги не были задекларированы, а также объяснил их происхождение и принадлежность.
Служебную проверку начала Государственная пограничная служба вследствие перевозки через украинскую границу эксженой Сергея Князева незадекларированных более €650 тыс.
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