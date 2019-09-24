Виновников кровавого теракта в Харькове могут отпустить для России

Фото: facebook.com/andriy.tsaplienko

Россия хочет обменять Владимира Дворникова, Виктора Тетюцького и Сергея Башлыкова на пленных украинский. Их подозревают в организации теракта в Харькове в 2015 году, при котором погиб 15-летний школьник Даниил Дидык.

Журналист Андрей Цаплиенко забеспокоился, что вероятные виновники гибели мальчика могут оказаться на свободе.

"15-летний Даня Дидык шел впереди колонны с украинским флагом во время шествия достоинства в Харькове в 2015 году. Террористы, наблюдали за движением колонны и взорвали взрывное устройство с телефона, не могли не видеть, что к взрывчатке подходит ребенок. Но они нажали кнопку и убили Даню и еще трех украинских активистов. нелюди собираются отпустить на свободу. Я только узнал, что россияне включили в список на обмен Владимира Дворникова, Виктора Тетюцького и Сергея Башлыкова", - написал он.

Подозреваемые установили тогда в снегу МОН-100, начиненную 2 кг тротила и 400 шариками из стали диаметром 10 миллиметров. Эти элементы поражения должны были разлететься на 120 метров вперед и убить десятки людей. Однако большинство участников патриотической ходы тогда спасла "Газель", которая случайно оказалась между миной и толпой.

"Маленький патриот Даня и еще трое украинских активистов погибли. И в моем родном Харькове после теракта еще долго не было ходы с украинскими флагами. Эти подонки именно этого и хотели. Чтобы Харьков, где тысячи латентных Сепар до сих пор ждут" российского наступления ", боялся. этого хотели и те люди в России, которые должны были заплатить дворников, Башлыков и Тетюцькому за этот страх и смерть харьковских патриотов ", - написал Цаплиенко.

Журналист согласился с тем, что России необходимо извлечь три сотни украинских пленных. Но это не стоит делать любой ценой.

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"Что будут чувствовать родители Данные, когда убийц просто отпустят в России? В честь Данные Дидика предлагали назвать харьковскую школу, где учился маленький патриот. Кто-то влиятельный сделал так, чтобы этого не произошло. У меня все", - сказал Цаплиенко.

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