Винный фестиваль проведут онлайн

Фестиваль "Красное вино" на Закарпатье проведут онлайн с 12 по 14 января. Фото: pixabay.com

Фестиваль "Красное вино" на Закарпатье проведут онлайн с 12 по 14 января.

Об этом пишет greenpost.ua.

"В мероприятии планируют принять участие около 30 виноделов. Сейчас мы работаем с Союзом виноделов Мукачевщины над форматом онлайн-фестиваля", - сообщают организаторы.

"Забор образцов, работа дегустационной комиссии и, собственно, освещение результатов проходить в оборудованной студии на территории Мукачевского замка. Зрители смогут ознакомиться с работой комиссии и заказать то, что понравилось или, что им посоветуют эксперты. Для этого специально будет работать отдельный фестивальный сайт "Червене вино", - говорит советник Мукачевского городского головы по туристической отрасли Александр Шершун.

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"Червене вино" - ежегодный винный фестиваль, который с 1996 года организуют в Мукачево.

Кабинет министров установил День виноградаря и винодела в Украине официальным праздником. Теперь его будут ежегодно отмечать в ноябре. Соответствующий проект указа президента Владимира Зеленского правительство одобрило на заседании.