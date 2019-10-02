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среда, 02 октября 2019 23:39

ВИДЕО: Тысячи активистов протестовали на Майдане Независимости против "формулы Штайнмайера"
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В Киеве на Майдане Независимости прошла акция протеста против подписания Украиной "формулы Штайнмайера".

На митинг собрались несколько тысяч человек. Люди выкрикивают "Нет капитуляции", "Нет плану Штайнмайера", "Нет плану Путина", "Нет отводу войск". Об этом сообщает Укринформ.

Участники митинга выдвинули пять требований к украинской власти: запретить любой особый правовой режим, что ограничивает суверенитет Украины или действие общенационального законодательства на отдельных ее территориях; запретить освобождение от ответственности членов незаконных вооруженных формирований, оказывавших тяжкие преступления на территории Украины; запретить избираться и быть избранными в органы власти всех членов незаконных вооруженных формирований или коллаборационистских администраций; запретить добровольную передачу под контроль незаконных вооруженных формирований, иностранных войск или неустановленных боевиков любых населенных пунктов на территории Украины; запретить образования или существование любых негосударственных или региональных вооруженных формирований на территории Украины; запретить признание выборов любого формата на территории страны, что не находится под военным или административным контролем Украины.

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После объявления требований активисты колонной пошли на Банковую и протестовали под стенами Офиса президента.

Митинг против "формулы Штайнмайера" на Майдане Независимости. Фото: Укринформ
Митинг против "формулы Штайнмайера" на Майдане Независимости. Фото: 24 канал
Митинг против "формулы Штайнмайера" на Майдане Независимости. Фото: 24 канал
Митинг против "формулы Штайнмайера" на Майдане Независимости. Фото: 24 канал
Митинг против "формулы Штайнмайера" на Майдане Независимости. Фото: 24 канал

1 октября 2019-го Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовывает "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе, но призвал не бояться "страшилок". По так называемой "формуле Штайнмайера", оккупированная часть Донбасса должна получить временный особый статус в день проведения на этих территориях местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы демократическими и соответствующими стандартам организации, Верховная Рада закрепит этот особый статус на постоянной основе.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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