Ветрено и сыро: погода на субботу 21 декабря

Сегодня на Закарпатье пройдут дожди. Фото: strana.ua

Сегодня, 21 декабря, в Украине ожидается в западных областях местами небольшой дождь, днем ​​в Закарпатье умеренный дождь. На остальной территории без осадков.

Температура будет от 6 до 11 ° C, ночью упадет до 0 ° C, говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

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В восточной части ночью 1-6 ° мороза, днем ​​3-5 ° тепла.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.

В Киеве без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура от 1 до 3 днем ​​и от 7 до 9 градусов ночью.

В ночь на 1 января 2020-го в Киеве ожидается -2 ... -4 ° C и без осадков. Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко.