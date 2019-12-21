Ветрено и сыро: погода на субботу 21 декабря

Сегодня, 21 декабря, в Украине ожидается в западных областях местами небольшой дождь, днем в Закарпатье умеренный дождь. На остальной территории без осадков.
Температура будет от 6 до 11 ° C, ночью упадет до 0 ° C, говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
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В восточной части ночью 1-6 ° мороза, днем 3-5 ° тепла.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.
В Киеве без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура от 1 до 3 днем и от 7 до 9 градусов ночью.
В ночь на 1 января 2020-го в Киеве ожидается -2 ... -4 ° C и без осадков.
Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко.
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