Ветрено и без осадков: рассказали, какой будет погода

В Киеве 24 января ожидается погода облачная, но без осадков. Фото: Радіо ТРЕК

24 января Украина окажется между мощной северной циклоничнистю и не менее масштабным антициклоном, который охватывает практически всю континентальную Европу.

Существенных осадков не предвидится. Только кусочек теплого фронта, на карте обозначенный красным, заденет северные области Украины, закрывая солнце и иногда организуя осадки, написала синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Сегодня в большинстве областей будет преобладать сухая погода, лишь в Житомирской, Киевской затянет облаками, а на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине есть вероятность небольшого дождя или мокрого снега. Ветер постепенно угомонится, с сильного перейдет в умеренный.

Температура воздуха ближайшей ночью - 0-5 мороза, на востоке и в горах - местами до -7 градусов, завтра днем ​​в Украине - 0-5 градусов тепла.

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В Киеве 24 января ожидается погода облачная, но без осадков. Ветер западный, 5-12 м/с, порывистый, но уже слабее, чем вчера. Ночью - около нуля, днем - ​​ +1 +3 градуса.

Атмосферный фронт северного циклона 23 января постепенно уменьшит свое влияние на западе и севере Украины. Днем осадков не будет. Зато дождь и мокрый снег наиболее вероятны в восточных областях, в центральной части и местами на юге.