Ветер и влажная погода: где ждать осадков

В Киеве вторник выдастся ветреным и прохладным. Фото: pixabay.com

23 марта в Украине ожидается влажная погода.

В большинстве областей завтра будет пролетать мокрый снег, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Юг воздержится от существенных осадков, только в Крыму и Приазовье вероятен небольшой дождь. Ветер северного направления будет сильным и порывистым.

Температура воздуха ближайшей ночью составит 0...-5°С, завтра днем ожидается +1...5°С, в Крыму и на Закарпатье +4...8°С.

В Киеве вторник выдастся ветреным и прохладным. С периодическим небольшим снегом. Ночью -3...5°С, завтра днем + 2...4°С. Порывистый ветер придет с севера.

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Погода в Украине будет демонстрировать колебания температуры до конца марта, но в последние числа месяца достигнет пиковых значений тепла.