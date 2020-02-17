Весеннее тепло и штормовой ветер пройдутся по Украине

17 февраля в Украине будет ветрено. При этом синоптики обещают теплую, солнечную и сухую погоду. Фото - vchasnoua.com

В понедельник, 17 февраля, в Украине будет тепло, солнечно и без осадков.

Однако, во всех областях ожидается порывистый ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Дневная температура воздуха в большинстве регионов Украины повысится до +5 ... +13 градусов. Только в восточных областях столбик термометра не поднимется выше +4 градусов.

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Порывы юго-западного ветра могут достигать в Украине штормовых.

В Киеве ожидается солнечная и ветреная погода. Температура воздуха днем ​​- +6 ... + 9 градусов.

С июня по август в Украине будет прохладно. Однако в конце сезона отметка термометра достигнет +30 градусов