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вторник, 31 июля 2018 07:31

Вернулись 15 моряков, которые два года жили на заброшенном судне
9

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15 украинских моряков, членов экипажа судна Free Neptune, вернулись домой
Фото: facebook.com/MTWTU
15 украинских моряков, членов экипажа судна Free Neptune, вернулись домой
15 украинских моряков, членов экипажа судна Free Neptune, вернулись домой
15 украинских моряков, членов экипажа судна Free Neptune, вернулись домой
15 украинских моряков, членов экипажа судна Free Neptune, вернулись домой

15 украинских моряков, членов экипажа судна Free Neptune под флагом Либерии, вернулись домой вчера с Омана.

Как сообщает профсоюз работников морского транспорта Украины, моряки находились на борту Free Neptune с 2015 года после банкротства оператора судна - греческой компании Free Вulkers SA. С тех пор они вынужденно проживали на заброшенном оператором судне, им пришлось пережить постоянные задержки с поставками и медикаментами, равнодушие работодателя и бесконечные судебные заседания. Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, в 2016 году они объявили голодовку.

Сначала на судне Free Neptune находились 22 моряка, в 2017 году семь из них вернулись в Украину.

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В тюрьмах за рубежом находятся более 200 украинских моряков. В Министерстве иностранных дел Украины держат на контроле дела 214 моряков-граждан Украины. Они находятся под стражей в таких странах, как Греция, Индия, Испания, Италия, Ливия, Оман, Франция, Шри-Ланка. Точное количество заключенных украинцев назвать практически невозможно. Некоторые задержанные моряки пытаются сами решить проблемы с задержанием, не обращаясь в МИД, консульства и профильные организаций.

По информации международных организаций BIMCO и ISF, в 2015 году работать на иностранные суда устроились 69 тыс. украинцев. Украина попала в топ-6 поставщиков рабочей силы мировым судовладельцам.

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