Вернулись 15 моряков, которые два года жили на заброшенном судне

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15 украинских моряков, членов экипажа судна Free Neptune под флагом Либерии, вернулись домой вчера с Омана.

Как сообщает профсоюз работников морского транспорта Украины, моряки находились на борту Free Neptune с 2015 года после банкротства оператора судна - греческой компании Free Вulkers SA. С тех пор они вынужденно проживали на заброшенном оператором судне, им пришлось пережить постоянные задержки с поставками и медикаментами, равнодушие работодателя и бесконечные судебные заседания. Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, в 2016 году они объявили голодовку.

Сначала на судне Free Neptune находились 22 моряка, в 2017 году семь из них вернулись в Украину.

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В тюрьмах за рубежом находятся более 200 украинских моряков. В Министерстве иностранных дел Украины держат на контроле дела 214 моряков-граждан Украины. Они находятся под стражей в таких странах, как Греция, Индия, Испания, Италия, Ливия, Оман, Франция, Шри-Ланка. Точное количество заключенных украинцев назвать практически невозможно. Некоторые задержанные моряки пытаются сами решить проблемы с задержанием, не обращаясь в МИД, консульства и профильные организаций. По информации международных организаций BIMCO и ISF, в 2015 году работать на иностранные суда устроились 69 тыс. украинцев. Украина попала в топ-6 поставщиков рабочей силы мировым судовладельцам.