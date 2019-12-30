Верланов поблагодарил добросовестных налогоплательщиков за исполнение бюджета-2019

 
Ексклюзивы
1/5
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 846
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1269
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 990
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 648
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3843
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 171
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 7083
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6192
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 990
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 396
Фото
Все фото
5
5
9
6
5
Легче найти бизнес-инвестора, чем вторая - украинец поделился опытом жизни в Нью-Йорке
Легче найти бизнес-инвестора, чем вторая - украинец поделился опытом жизни в Нью-Йорке
&quot;Убийц не спасутся от суда даже в рашенгулаге&quot; - социальные сети про обмен пленными
"Убийц не спасутся от суда даже в рашенгулаге" - социальные сети про обмен пленными
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
Дочь Скрябина показала фото с девичника
Дочь Скрябина показала фото с девичника
Украинская морская охрана получила новые катера
Украинская морская охрана получила новые катера
Видео
Все видео
В аэропорту "Борисполь" бывших пленных ОРДЛО встречают их семьи и президент Зеленский
В аэропорту "Борисполь" бывших пленных ОРДЛО встречают их семьи и президент Зеленский
Активисты забаррикадировали выезд из Лукьяновского СИЗО
Активисты забаррикадировали выезд из Лукьяновского СИЗО
"Мисс Львов" оскандалилась в эфире российского телеканала
"Мисс Львов" оскандалилась в эфире российского телеканала
Верка Сердючка разорвала зал зажигательной песней
Верка Сердючка разорвала зал зажигательной песней
В Карпатах провели праздничный маскарад
В Карпатах провели праздничный маскарад
Интервью
1/5
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 648
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 981
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1152
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3492
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3447
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
2 Просмотров: 477
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
понедельник, 30 декабря 2019 15:31

Верланов поблагодарил добросовестных налогоплательщиков за исполнение бюджета-2019

  Комментировать

  ГНС впервые с 2011 года выполнила свою часть поступлений в бюджет.
ГНС впервые с 2011 года выполнила свою часть поступлений в бюджет.

По итогам 2019 Государственная налоговая служба выполнила свою часть поступлений в бюджет - впервые с начала 2011-го. ГНС удалось достичь подобного результата благодаря правильному администрированию налогов на базе аналитической работы - без давления на плательщиков, без необоснованных проверок, необоснованных штрафов и доначислений.

Об этом сообщил председатель ГНС Украины Сергей Верланов на своей странице в Facebook.

"Впервые с 2011 года со стороны налоговой выполнен бюджет! .. Без давления на плательщиков, без кучи лишних и безосновательных проверок, необоснованных штрафов и доначислений" - заявил Сергей Верланов.

"Хочу поблагодарить всех добросовестных налогоплательщиков и заверить, что налоговая всегда будет идти вам навстречу и строить действительно партнерские отношения с уважением и доброжелательностью", - подчеркнул главный налоговик страны и отметил, что налоговая служба стремится стать настоящим сервисом для плательщиков.

 

По словам главы ГНС, за уходящий год, поступления в общий фонд государственного бюджета составили 457,3 млрд грн - на 17,1% (66,7 млрд грн.) больше, чем в 2018 году. Кроме этого, налоговая возместила плательщикам 151,9 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС), что на 15,4% (20,2 млрд грн.) больше, чем в прошлом году. Таким образом, в 2019 году выполнение индикативов налоговой составило 100,8%, из-за чего бюджет получит дополнительных 3,8 млрд грн.

Напомним, по итогам 2019 налоговая провела около 5200 плановых проверок бизнеса. Это на 14% меньше, чем в 2018 году, когда плановыми проверками было охвачено около 6000 юридических лиц. В ГНС уверяют, что в 2020 году плановых проверок будет меньше еще на 20%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Верланов поблагодарил добросовестных налогоплательщиков за исполнение бюджета-2019». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
декабря

США ужесточили санкции против Москвы

Луиза Райнер стала первой обладательницей двух "Оскаров"

Сотни иракцев хотели быть палачами президента

Самое читаемое
Показали модную модель обуви 2020 года
Показали модную модель обуви 2020 года
5
 Просмотров: 18999
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
12
 Просмотров: 14796
Когда энергия на нуле: показали забавные фото уставших котов
Когда энергия на нуле: показали забавные фото уставших котов
24
 Просмотров: 9540
Сейчас в моде стиль 1990-х - фэшн-блогер
Сейчас в моде стиль 1990-х - фэшн-блогер
5
 Просмотров: 7506
Одна из заложниц боевиков поразила патриотическим поступком при обмене
Одна из заложниц боевиков поразила патриотическим поступком при обмене 1 Просмотров: 7470
Общество
Минюст больше не будет нанимать юристов для международной судов - Малюська
Минюст больше не будет нанимать юристов для международной судов - Малюська Просмотров: 117
Россия перебросила в Черное море еще один корабль
Россия перебросила в Черное море еще один корабль Просмотров: 252
В правительстве говорят, бюджет теряет 2 млрд грн из-за нелегального "секонд-хенда"
В правительстве говорят, бюджет теряет 2 млрд грн из-за нелегального "секонд-хенда" Просмотров: 234
Шуфрич говорит, что убивал старых и агрессивных носорогов
Шуфрич говорит, что убивал старых и агрессивных носорогов Просмотров: 450
Украинцы рассказали, как встретят Новый 2020 год
Украинцы рассказали, как встретят Новый 2020 год Просмотров: 117
Больше всего комментируют
19
Готов обменять 100 беркутовцев на одного разведчика - Зеленский
4
"Угрожает и запугивает". Родственники Небесной сотни требуют наказать Портнова
3
Вятрович обратился к СБУ по поводу празднования дня рождения Сталина
2
"Зеленскому надо быстро дистанцироваться от следствия" - Арестович
1
Сотни иракцев хотели быть палачами президента
Голосов: 47832
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua