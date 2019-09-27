Верховный суд принял решение по Насирову

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
4 Просмотров: 1917
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 1701
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 702
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 6372
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9297
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2340
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 540
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3204
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3636
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1530
Фото
Все фото
6
7
7
11
6
В воскресенье не желательно убирать и шуметь даже стиральной машиной – как живут в Германии
В воскресенье не желательно убирать и шуметь даже стиральной машиной – как живут в Германии
В Украине проходят масштабные военные учения
В Украине проходят масштабные военные учения
В Украину прибыла делегация Министерства обороны Великобритании
В Украину прибыла делегация Министерства обороны Великобритании
&quot;Ибо мы недобитые, но пока живы&quot; - темная военная поэзия
"Ибо мы недобитые, но пока живы" - темная военная поэзия
Открыли Парк советского периода
Открыли Парк советского периода
Видео
Все видео
"Полезный идиот" - как отреагировали сети на примирение Винника с россиянами
"Полезный идиот" - как отреагировали сети на примирение Винника с россиянами
Что делать с трагическими событиями в мире шоу - в Киеве разберутся с политикой памяти
Что делать с трагическими событиями в мире шоу - в Киеве разберутся с политикой памяти
Украинец сделал универсальное средство передвижения для людей с инвалидностью
Украинец сделал универсальное средство передвижения для людей с инвалидностью
Больной ребенок или мировой герой? Кто такая Грета Тунберг и почему ее речь на саммите ООН обсуждает вся планета
Больной ребенок или мировой герой? Кто такая Грета Тунберг и почему ее речь на саммите ООН обсуждает вся планета
Керченским мостом проехал первый поезд
Керченским мостом проехал первый поезд
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 180
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 279
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5823
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5454
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 сентября 2019
Просмотров: 153
Нічний рейд
Недавно стояли гарні місячні ночі — безмовні, ясні й холодні. Й мені не раз згадувалася одна давня героїчна авантюра, яка, з огляду на свою ...
пятница, 27 сентября 2019 00:45

Верховный суд принял решение по Насирову

  Комментировать
Верховный суд принял решение по Насирову
Дело Насирова рассмотрят в Антикоррупционном суде. Фото: Дело

Кассационный административный суд Верховного суда отменил все решения судов предыдущих инстанций, которые принимались в пользу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Решение Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит. Теперь уголовное дело против Насирова будет рассматривать Антикоррупционный суд, сообщает Центр противодействия коррупции.

Насирова обвиняют в том, что он принял ряд решений, которыми разрешил не платить налоги компаниям беглого нардепа Александра Онищенко, которые добывали газ. Вследствие этих решений государство потеряло более 2 млрд грн.

В предыдущих судебных решениях, отмененных 26 сентября Кассационным судом, речь шла о "церемониальной функции" Насирова. Мол, он просто подписывал незаконные рассрочки по уплате налогов.

Экс-глава ДФС пытался устранить из дела НАБУ и САП. Просил передать дело в другую палату ВСУ. Когда ему отказали, хотел вновь заявить об отводе судей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Насирова суд снял с рассмотрения

2 марта 2017 детективы НАБУ вручили председателю ГФС Роману Насиров сообщение о подозрении.
8 марта 2017 Соломенский райсуд Киева арестовал Насирова на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен.16 марта жена Насирова внесла за него залог.

Насиров подал иск в Окружной админсуд Киева о том, что якобы не отвечал как председатель ГФС за предоставление рассрочек. Таким образом хотел переложить всю ответственность на местные налоговые инспекции.
1 декабря 2018 Окружной админсуд Киева удовлетворил иск, восстановив Насирова на посту главы ГФС и приказав выплатить ему компенсацию 184 000 гривен.
НАБУ, САП и госпредприятие "Укргазвидубування", с помощью которого компании Онищенко добывали газ, обжаловали решение суда.
В июне 2019 судьи апелляционного суда отстранили от этого дела НАБУ и САП, а затем приняли решение в пользу Насирова.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Верховный суд принял решение по Насирову». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски Просмотров: 13608
Спрогнозировали, когда и на сколько подорожает доллар
Спрогнозировали, когда и на сколько подорожает доллар Просмотров: 13122
Назвали курс доллара на конец года
Назвали курс доллара на конец года Просмотров: 11880
Кошевой, Монатик и Каменских: как выглядят клоны украинских селебритис
Кошевой, Монатик и Каменских: как выглядят клоны украинских селебритис
12
 Просмотров: 10730
ВСУ получили уникальные самоходные минометы
ВСУ получили уникальные самоходные минометы Просмотров: 9783
Общество
Следователи ГБР задержали пограничника: подробности
Следователи ГБР задержали пограничника: подробности Просмотров: 432
Автобус с пассажирами влетел в грузовик
Автобус с пассажирами влетел в грузовик Просмотров: 765
Коломойский выигрывает он нового закона, который предлагает Зекоманда - эксперт
Коломойский выигрывает он нового закона, который предлагает Зекоманда - эксперт
 1 Просмотров: 693
Украинских военных обстреляли из запрещенных минометов, есть раненый
Украинских военных обстреляли из запрещенных минометов, есть раненый Просмотров: 108
Половина украинцев против введения рынка земли
Половина украинцев против введения рынка земли Просмотров: 270
Больше всего комментируют
6
Россия - убийца украинцев и угроза всему миру: о чем говорил Зеленский в ООН
5
Трамп: Зеленский согласился на обнародование разговора
5
Президент объяснил слова о "на 100% его человеке" в ГПУ
4
Зеленский раскрыл детали разговора с Лавровым
4
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
Голосов: 45399
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua