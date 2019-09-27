Верховный суд принял решение по Насирову

Дело Насирова рассмотрят в Антикоррупционном суде. Фото: Дело

Кассационный административный суд Верховного суда отменил все решения судов предыдущих инстанций, которые принимались в пользу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Решение Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит. Теперь уголовное дело против Насирова будет рассматривать Антикоррупционный суд, сообщает Центр противодействия коррупции.

Насирова обвиняют в том, что он принял ряд решений, которыми разрешил не платить налоги компаниям беглого нардепа Александра Онищенко, которые добывали газ. Вследствие этих решений государство потеряло более 2 млрд грн.

В предыдущих судебных решениях, отмененных 26 сентября Кассационным судом, речь шла о "церемониальной функции" Насирова. Мол, он просто подписывал незаконные рассрочки по уплате налогов.

Экс-глава ДФС пытался устранить из дела НАБУ и САП. Просил передать дело в другую палату ВСУ. Когда ему отказали, хотел вновь заявить об отводе судей.

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2 марта 2017 детективы НАБУ вручили председателю ГФС Роману Насиров сообщение о подозрении.

8 марта 2017 Соломенский райсуд Киева арестовал Насирова на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен.16 марта жена Насирова внесла за него залог. Насиров подал иск в Окружной админсуд Киева о том, что якобы не отвечал как председатель ГФС за предоставление рассрочек. Таким образом хотел переложить всю ответственность на местные налоговые инспекции.

1 декабря 2018 Окружной админсуд Киева удовлетворил иск, восстановив Насирова на посту главы ГФС и приказав выплатить ему компенсацию 184 000 гривен.

НАБУ, САП и госпредприятие "Укргазвидубування", с помощью которого компании Онищенко добывали газ, обжаловали решение суда.

В июне 2019 судьи апелляционного суда отстранили от этого дела НАБУ и САП, а затем приняли решение в пользу Насирова.