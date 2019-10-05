Венгрия забирает назад свои паспорта у закарпатцев

Закарпатцев проверят на знание венгерского. Фото: 24 канал

Венгрии придется забрать некоторые свои паспорта у жителей Закарпатской области. Часть из них получили мошенники, которые не являются этническими венграми. Для получения документа они предоставляли фальшивые документы.

"Если кто-то хочет паспорт этой страны, то получает направление в университет, где дают сертификат, что он пишет, читает и свободно говорит на венгерском языке. Второе - или бабушка, или мать были гражданами Венгрии", - пояснил бывший председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

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Чиновник отметил, что за взятку мошенники получают справку о венгерских родственниках. Однако язык выучить для них слишком тяжело, ведь венгерский один из самых сложных.

"Сначала Венгрия не знала, что мы коррумпируем. Сейчас идут суды один за другим. Дали возможность сдавать экзамен на знание венгерского языка председателям сельских, поселковых, городских советов, а также принимать от них присягу и тому подобное. Оказалось, что больше половины паспортов было выдано тем, кто не является этническими венграми, не знают языка, проживающих в Киеве или еще где-то", - добавил Москаль.

Иностранные паспорта забирает полиция, если предъявитель не может заговорить по-венгерски.

Раздавать паспорта украинцам Венгрия начала в 2018 году. Некоторые эксперты отметили, что возможен "крымский сценарий" по захвату территорий.