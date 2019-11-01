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пятница, 01 ноября 2019 16:50

Венгерские претензии не должны мешать сотрудничеству НАТО с Украиной – генсек НАТО

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Венгерские претензии не должны мешать сотрудничеству НАТО с Украиной – генсек НАТО
reuters Йенс Столтенберг: вопросы прав меньшинств не должно препятствовать в сотрудничестве НАТО с Украиной

Претензии Венгрии по украинскому языковому закону не должны быть препятствием в сотрудничестве НАТО с Украиной.

"Вопрос прав меньшинств остается. И это серьезная вещь, но она не должна закрывать все остальное, что мы делаем вместе с Украиной, и относительно чего есть согласие всех 29 союзников", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Европейской правде".

Согласно результатам заседания комиссии "Украина - НАТО" в Киеве, все страны согласились на совместное заявление, которое однозначно призывает Россию отвести свои войска и вооружение из Донбасса и четко поддерживает Украину, отметил генсек.

Однако он не стал уточнять, как удалось уговорить венгров, которые обещали заблокировать заявление.

"Я не буду раскрывать подробности процесса. Главное, что у нас есть прекрасное сильное заявление с четкой поддержкой Украины, и политической, и практической, которая однозначно осуждает действия России против Украины", - сказал генсек.

Ранее в Будапеште заявили, что сняли вето по принятию заявления комиссии "Украина -НАТО", поскольку в последний момент венгерские предложения к документу были учтены.

В принятом заявлении содержится два упоминания, касающиеся прав венгерского меньшинства в Украине.

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В документе говорится, что союзники призывают Украину полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно Закона об образовании, и Украина обязалась это сделать.

Также в документе сказано, что "успех реформ, включая борьбу с коррупцией, будет иметь решающее значение для создания основы для процветающей и мирной Украины, прочно встроенной среди европейских демократий, приверженных общим ценностям, уважению прав человека, меньшинств и верховенства права".

Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, которое должно было быть принято Североатлантическим советом, находящимся с визитом в Украине.

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