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Венедиктова рассказала о ходе дела по закупке вакцин

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Венедиктова рассказала о ходе дела по закупке вакцин
Ирина Венедиктова рассказала, как продвигается дело с закупкой вакцин. Фото: wikipedia.org

На сегодня у должностных лиц Минздрава нет процессуального статуса по уголовному делу о возможных нарушениях при закупке вакцины. Но расследование продолжается.

Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает "Интерфакс-Украина".

"О вакцинации и в целом деятельности по закупке медицинских препаратов есть несколько уголовных производств в различных органах досудебного расследования. Далеко продвинулось следствие и действительно факт зловжевання подтвердился - мы пока не можем разглашать", - отметила генпрокурор.

При этом Венедиктова акцентировала внимание, что правоохранители в полной мере осознают свою ответственность в подобных делах.

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"Пандемия, вакцинация - это то, что касается даже не здоровье, а жизнь каждого украинца - должно быть под микроскопом у государства. Так и есть. Каждый из тех, кто занимает определенные должности, понимает, что смерть человека будет на совести чиновника, полицейского. Я прекрасно осознаю ответственность - свою личную, чиновников, прокуроров САП, детективов, которые расследуют дело", - заверила Венедиктова.

Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу через частную фирму-посредника. Сначала ГП "Медицинские закупки" вело переговоры по закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около $3 и находилось на финальном этапе.

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