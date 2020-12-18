Велосипеды заменят общественный транспорт

Велосипеды обустроены детскими сиденьями и передними корзинами. Фото: sosnitsa.com

В поселке Сосница Черниговской области местная власть приобрела 25 велосипедов

Новым транспортом сможет воспользоваться любой человек бесплатно, сообщает Sosnitsa.com.

Велосипеды установят в местах наибольшего потока людей на четырех уличных остановках: во дворе больницы, в районе гостиницы "Убидь", возле центрального стадиона и в центре возле продуктового магазина.

Также на остановках обустроят минимастерские для велосипедов и установят камеры и систему освещения.

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Отмечается, что велосипеды стоят 7 тыс. грн и обустроены детскими сиденьями и передними корзинами.

"Люди приезжают для решения различных вопросов, и не только в учреждениях Сосници, но и в больницу, и на рынок. Транспорта городского мы не имеем. И вот люди, которые приезжают в Сосницу, вынуждены передвигаться пешком, или вызывать такси, не всем по карману. Поэтому возникла такая идея поставить в свободном доступе велосипеды для общего пользования", - рассказала секретарь Сосницкого поселкового совета Светлана Пастушенко.

Профинансировали закупку нового транспорта Польский фонд Солидарности (90%) и поселковый совет (10%).

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