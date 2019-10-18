Великобритания пошла уступки ЕС - эксперт о новом соглашении по брекзиту

Далее соглашение должны одобрить в Европейском и британском парламентах. Английские парламентарии соберутся на заседание в субботу, чтобы рассмотреть ратификацию соглашения. Впрочем уверенности, что документ согласуют нет, поскольку небольшая Демократическая юнионистская партия уже заявила, что не поддерживает его. Фото: 112 канал

Новое соглашение о брекзите не существенно отличается от предыдущего, говорит Gazeta.ua эксперт-международник Украинского института будущего Илия Куса, 25 лет.

"ЕС отказался вступать в переговоры с Джонсоном с нуля, поэтому за основу взяли соглашение, которое готовила прежняя пермьер Тереза ​​Мэй. Главное изменение благодаря которому новое соглашение действительно может поддержать парламент, касается ирландского вопроса. В новом документе Великобритания пошла на уступки Евросоюзу. 31 Октябрь все Соединенное Королевство выходит из ЕС и там начинается переходный период до 31 декабря 2020 года. Северная Ирландия формально как часть Британии тоже выходит из Евросоюза, но остается в таможенном союзе. Де-факто сохраняет экономические и таможенные связи с континентальной Европой. Поэтому не будет границы между ней и Ирландской Республикой. Ранее Лондон был против такого сценария, рассматривал его как угрозу национальному суверенитету. Мол, это может стать прецедентом, чтобы Уэльс и Шотландия тоже захотели особого статуса", - считает эксперт.

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По его словам, Борис Джонсон сейчас имеет один шанс.

"Не сможет как его предшественница несколько раз просматривать документ о брекзите. ЕС четко дал понять, что больше не будет давать Лондон никакой отсрочки. Мол, или выходите 31 октября, или оставляете эту идею", - добавляет международник.

Европейский Союз и Великобритания согласовали новое соглашение о брекзите. Оно начнет действовать с 31 октября и тогда Соединенное королевство выйдет из ЕС.