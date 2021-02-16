Ведущая Мосейчук инициировала конференцию больничных учителей

Встречу инициировали ведущая Наталья Мосейчук и основательница Школы супергероев Евгения Смирнова. Фото: предоставлено пресс-службой канала "1+1"

10 февраля состоялась первая Всеукраинская конференция больничных учителей, организатором которой является общественная организация Small Heart with Art при поддержке Фонда содействия демократии Посольства США в Украине. Участие в онлайн-мероприятии приняли педагоги из разных городов Украины. Встречу инициировали куратор проекта "Право на освіту", телеведущая Наталья Мосейчук и основательница Школы супергероев Евгения Смирнова.

"Для украинского образовательного сообщества это знаковое событие. Мы долго ее планировали и наконец смогли собрать учителей, у которых есть общее видение", - отметила Смирнова.

К мероприятию присоединились руководитель образовательных программ UNICEF Ukraine Богдан Ярема, заместитель мэра Житомира по вопросам деятельности исполнительных органов совета Мария Мисюрова и гендиректор НДСБ "Охматдет" Владимир Жовнир.

Сейчас в Украине действуют 7 Школ супергероев, в которых работают 52 учителя. На курс бесплатного обучения для больничных педагогов зарегистрировались более 6 тыс. преподавателей. Получили сертификаты и право обучать детей в больницах более 3 тыс.

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Член правления сообщества больничных учителей Эстонии, образовательный терапевт Анастасия Козицын отметила, что в эстонских школах при больницах работают 1,5 тыс. педагогов. В начале пандемии преподаватели проводили занятия по скайпу 2 недели, после чего в защитных масках вернулись в классы и палаты. Сейчас учителям в больницах сделали прививки от коронавируса.

Образовательное пространство в Днепре ведущая, куратор Школы Супергероев и социального образовательного проекта "Право на Образование" Наталья Мосейчук и основательница Школы Супергероев Евгения Смирнова открыли из Киева в режиме онлайн. В школу в КП "Днепропетровское областное клиническое лечебно-профилактическое объединение" Фтизиатрия "посетил инициатор проекту на Днепропетровщине, губернатор Александр Бондаренко.