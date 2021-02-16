Ведущая Мосейчук инициировала конференцию больничных учителей

 
Ексклюзивы
1/5
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 450
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Просмотров: 117
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
2 Просмотров: 2592
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
Просмотров: 252
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 2034
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 441
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
1 Просмотров: 765
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 108
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 171
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 6543
Фото
Все фото
10
22
4
6
4
Набережная Бердянска &quot;спряталась&quot; подо льдом - сказочные фото
Набережная Бердянска "спряталась" подо льдом - сказочные фото
Лыжи, чаны и наливки - во сколько украинцам обходится отдых в Карпатах
Лыжи, чаны и наливки - во сколько украинцам обходится отдых в Карпатах
В Киеве пара влюбленных сковала себя цепью
В Киеве пара влюбленных сковала себя цепью
Первая леди Зеленская примерила хиджаб
Первая леди Зеленская примерила хиджаб
Женщина изобрела уникальную плитку из пластика, которая прочнее бетонной
Женщина изобрела уникальную плитку из пластика, которая прочнее бетонной
Видео
Все видео
Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
"Нам, пенсионерам, смотреть нечего" - на канале "Наш" разыграли истерику о закрытии рупоров Медведчука
"Нам, пенсионерам, смотреть нечего" - на канале "Наш" разыграли истерику о закрытии рупоров Медведчука
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
Интервью
1/5
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 450
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 468
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 2043
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 441
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 297
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 1062
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
вторник, 16 февраля 2021 12:49

Ведущая Мосейчук инициировала конференцию больничных учителей

  Комментировать
Ведущая Мосейчук инициировала конференцию больничных учителей
Встречу инициировали ведущая Наталья Мосейчук и основательница Школы супергероев Евгения Смирнова. Фото: предоставлено пресс-службой канала "1+1"

10 февраля состоялась первая Всеукраинская конференция больничных учителей, организатором которой является общественная организация Small Heart with Art при поддержке Фонда содействия демократии Посольства США в Украине. Участие в онлайн-мероприятии приняли педагоги из разных городов Украины. Встречу инициировали куратор проекта "Право на освіту", телеведущая Наталья Мосейчук и основательница Школы супергероев Евгения Смирнова.

"Для украинского образовательного сообщества это знаковое событие. Мы долго ее планировали и наконец смогли собрать учителей, у которых есть общее видение", - отметила Смирнова.

К мероприятию присоединились руководитель образовательных программ UNICEF Ukraine Богдан Ярема, заместитель мэра Житомира по вопросам деятельности исполнительных органов совета Мария Мисюрова и гендиректор НДСБ "Охматдет" Владимир Жовнир.

Сейчас в Украине действуют 7 Школ супергероев, в которых работают 52 учителя. На курс бесплатного обучения для больничных педагогов зарегистрировались более 6 тыс. преподавателей. Получили сертификаты и право обучать детей в больницах более 3 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Речь шла не об покорения столицы, а о хлебе насущном" - телеведущая Мосейчук поделилась воспоминаниями

Член правления сообщества больничных учителей Эстонии, образовательный терапевт Анастасия Козицын отметила, что в эстонских школах при больницах работают 1,5 тыс. педагогов. В начале пандемии преподаватели проводили занятия по скайпу 2 недели, после чего в защитных масках вернулись в классы и палаты. Сейчас учителям в больницах сделали прививки от коронавируса.

Образовательное пространство в Днепре ведущая, куратор Школы Супергероев и социального образовательного проекта "Право на Образование" Наталья Мосейчук и основательница Школы Супергероев Евгения Смирнова открыли из Киева в режиме онлайн. В школу в КП "Днепропетровское областное клиническое лечебно-профилактическое объединение" Фтизиатрия "посетил инициатор проекту на Днепропетровщине, губернатор Александр Бондаренко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ведущая Мосейчук инициировала конференцию больничных учителей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
февраля

Королевские зубы начали ставить всем подряд

Решили начать мирное наступление на Верховную Раду

Создали первую электронную доску объявлений

Самая дорогая лодка в мире совершила кругосветное путешествие

Вступило в силу экологическое соглашение

Сорвали наступательную операцию украинских войск

Шевченко начал тренерскую карьеру

Выписали первый банковский чек

Начала работать телефонная служба спасения

Начали действовать новые нормы языкового закона

Разрешили грабить могилы

Открыли маленький спутник Урана

Отрыли вход в гробницу

От гриппа умерла 25-летняя актриса

Самое читаемое
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
9
 Просмотров: 32887
Жена тренера &quot;Динамо&quot; заспамила соцсети эротическими фото
Жена тренера "Динамо" заспамила соцсети эротическими фото
8
 Просмотров: 25354
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
4
 Просмотров: 20431
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
15
 Просмотров: 10575
Гороскоп на 15-21 февраля: чем особая предпоследняя неделя зимы
Гороскоп на 15-21 февраля: чем особая предпоследняя неделя зимы
 Просмотров: 10287
Общество
Кравчук "вел дискуссию" с террористом ДНР в эфире российского телеканала
Кравчук "вел дискуссию" с террористом ДНР в эфире российского телеканала Просмотров: 1296
Астролог рассказала, кому на этой неделе повезет больше
Астролог рассказала, кому на этой неделе повезет больше
 Просмотров: 1143
Возросло количество больных коронавирусом и смертей
Возросло количество больных коронавирусом и смертей Просмотров: 621
Украина первой в мире приравняет цифровые паспорта к обычным
Украина первой в мире приравняет цифровые паспорта к обычным Просмотров: 666
Трескучие морозы пришли в Украину: когда и где будет холоднее всего
Трескучие морозы пришли в Украину: когда и где будет холоднее всего Просмотров: 891
Больше всего комментируют
9
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
4
Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных
2
Зеленский встретился с арабским принцем
2
Смерть посла Украины в Китае: Богдан сделал громкое заявление
2
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Голосов: 55212
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть