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воскресенье, 29 августа 2021 11:49

"Вечная слава героям" - Шмыгаль почтил память павших в борьбе за независимость Украины

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&quot;Вечная слава героям&quot; - Шмыгаль почтил память павших в борьбе за независимость Украины
29 августа в Украине чтят память павших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Фото: Telegram / Денис Шмыгаль

29 августа, в День памяти защитников Украины, премьер-министр Денис Шмыгаль почтил память павших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в его Telegram-канале.

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Премьер возложил цветы к Стене памяти. К церемонии памяти погибших защитников также присоединился президент Украины Владимир Зеленский.

"Склоняет голову перед защитниками, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Живы, пока помним. Вечная слава героям", - написал глава Кабмина.

Цветы к мемориалу также возложили председатель Офиса президента Андрей Ермак и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

29 августа отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Именно на эти августовские дни 2014 года пришелся пик Иловайской трагедии, когда в результате противостояния российским войскам украинские вооруженные подразделения попали во враждебное окружение.

Символикой этого дня является цветок подсолнечника, ведь в августе 2014 году на полях именно с этим растением погибло много украинских воинов.

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Дата
29
августа

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