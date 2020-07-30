Вдвое больше выпускников этого года сдали ВНО на 200 баллов

8 участников в этом году составили украинский язык и литературу на максимальный балл. Фото: pixabay

Основную сессию внешнего независимого тестирования 447 абитуриентов сдали на максимальный балл - 200 баллов.

Это вдвое больше, чем в 2019 году, когда ВНО на 200 сдали 274 участника, сообщает пресс служба Минобразования.

Больше всего отличников по математике - 142 участника и английском языке - 84. Также выросло количество участников, получивших 200 баллов по физике - 60 по сравнению с 4, которые получили максимальный балл в прошлом году.

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8 участников в этом году сдали украинский язык и литературу на максимальный балл, в прошлом году таких было 17. Уменьшилось количество отличников и по химии - 49 участников составили ВНО по этому предмету на 200 баллов, тогда как в прошлом году таких участников было 77.

Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет отметил ученика из сельской школы, который набрал рекордное количество баллов по четырем предметам: украинский язык и литература - 200 баллов, математика - 200 баллов, английский язык - 199 баллов и физика - 196 баллов.

Дополнительная сессия ВНО продлится с 24 июля до 10 августа. А вступительная кампания в учреждения высшего образования начнется с 1 августа. Электронные заявления на поступление в университеты можно будет подавать до 22 августа.

Внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе сдали 91,7% абитуриентов. По истории Украины тестирование сдали 86,8% абитуриентов, сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО). Накануне экспертная комиссия установила соответствующие пороговые баллы.