ВАКС отменил остановку производства против Арбузова

Прокуратура отменила производства против Арбузова. Фото: "Экономическая правда"

Высший антикоррупционный суда 7 декабря отменил постановление прокурора о приостановлении предварительного расследования по делу бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова.

Судья удовлетворила иск адвоката Арбузова. Отменила постановление прокурора о приостановлении предварительного расследования по делу, сообщает ВАКС.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения. Полный текст обнародуют 11 декабря. В суде отметили, что решение не подлежит обжалованию.

В 2017 году суд разрешил заочно расследовать дело Арбузова. В 2019 году Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил досудебное расследование.

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Подозреваемый после Революции достоинства выехал в Россию и находится в розыске. Поэтому САП решила приостановить расследование.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова. Арбузова объявили в международный розыск.