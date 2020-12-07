ВАКС отменил остановку производства против Арбузова

 
Ексклюзивы
1/5
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 297
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 414
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2925
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1539
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1593
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1764
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 297
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1062
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5814
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
Фото
Все фото
5
4
7
4
3
$600 за 3 месяца фиктивного брака - крымчанка ищет мужа
$600 за 3 месяца фиктивного брака - крымчанка ищет мужа
СБУ блокировала работу сall-центров по поддержке российского бизнеса, который финансировал Л/ДНР
СБУ блокировала работу сall-центров по поддержке российского бизнеса, который финансировал Л/ДНР
&quot;За три года сменили три машины&quot; - украинка о переезде в Польшу
"За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу
Правоохранители задержали банду наркодилеров
Правоохранители задержали банду наркодилеров
Полиция будет пратрулювать на украинских электробайках
Полиция будет пратрулювать на украинских электробайках
Видео
Все видео
Оживают рождественские истории - стартовала выставка новогодних украшений
Оживают рождественские истории - стартовала выставка новогодних украшений
Главную елку страны в Киеве "озеленили" 500 тыс. веток
Главную елку страны в Киеве "озеленили" 500 тыс. веток
Дело Шеремета. Сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест Антоненко
Дело Шеремета. Сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест Антоненко
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
Украина отмечает День Вооруженных сил
Украина отмечает День Вооруженных сил
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 414
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2925
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
5 Просмотров: 1629
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1062
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2020
Просмотров: 801
Чарівна паличка
– Ми були йому непотрібні, але мстився мамі та забирав нас на вихідні, – каже Олеся. Коли батьки розлучилися, їй було 5 років, а ...
понедельник, 07 декабря 2020 21:27

ВАКС отменил остановку производства против Арбузова

  Комментировать
ВАКС отменил остановку производства против Арбузова
Прокуратура отменила производства против Арбузова. Фото: "Экономическая правда"

Высший антикоррупционный суда 7 декабря отменил постановление прокурора о приостановлении предварительного расследования по делу бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова.

Судья удовлетворила иск адвоката Арбузова. Отменила постановление прокурора о приостановлении предварительного расследования по делу, сообщает ВАКС.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения. Полный текст обнародуют 11 декабря. В суде отметили, что решение не подлежит обжалованию.

В 2017 году суд разрешил заочно расследовать дело Арбузова. В 2019 году Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил досудебное расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как живут топ-чиновники, которых прогнал Майдан

Подозреваемый после Революции достоинства выехал в Россию и находится в розыске. Поэтому САП решила приостановить расследование.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова. Арбузова объявили в международный розыск.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ВАКС отменил остановку производства против Арбузова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
декабря

Проклинала свою жизнь. Сегодня 120 лет Екатерине Белокур

Бриллиантовый лимузин Элвиса Пресли продали на аукционе

Встретились президенты трех стран

Японцы обстреляли американскую авиабазу в Тихом океане

Самое читаемое
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 10 Просмотров: 43974
&quot;К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче&quot;. Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
"К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче". Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
 Просмотров: 11295
&quot;Ламинат и линолеум - это прошли век&quot;
"Ламинат и линолеум - это прошли век" Просмотров: 11205
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак 1 Просмотров: 10287
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
 Просмотров: 8082
Общество
Сообщили, почему в Укроборонпроме прошли допросы
Сообщили, почему в Укроборонпроме прошли допросы Просмотров: 135
Оживают рождественские истории - стартовала выставка новогодних украшений
Оживают рождественские истории - стартовала выставка новогодних украшений
 Просмотров: 81
Машины скорой помощи пустуют. Врачи бросают медицину
Машины скорой помощи пустуют. Врачи бросают медицину
 1 Просмотров: 693
$600 за 3 месяца фиктивного брака - крымчанка ищет мужа
$600 за 3 месяца фиктивного брака - крымчанка ищет мужа
5
 1 Просмотров: 855
Антоненко оставили под стражей
Антоненко оставили под стражей Просмотров: 261
Больше всего комментируют
10
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
9
Президент посетил бойцов на линии фронта в зоне ООС
6
Украина создала собственную армию
5
Макароны и хлеб опасные для мозга - ученые
3
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Голосов: 54234
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть