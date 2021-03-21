Вакцинация от ковида, барби Украины и протесты в Мьянме - неделя в фото

Автор: Кравс Євген / УНИАН

Третья неделя весны была богатой на события в Украине и мире. Самые яркие фото за эти дни собрала Gazeta.ua

Солисты Национальной оперы Украины Александр Стоянов и Екатерина Кухар во время балета "Дети ночи" во Львовской опере, 15 марта 2021 г. Спектакль рассказывает о мифических существах андрогинах, которые владели двумя парами рук и ног, двумя лицами на одной голове. Им казалось, что нет на свете более красивых и сильных, что они равны Богу. В наказание за это их разделили на две части - мужскую и женскую. С тех пор каждая часть вынуждена искать свою половинку.

Автор: REUTERS / Глеб Гаранич

Главный архиепископ Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук прививается от коронавирусной болезни вакциной Оксфордского университета AstraZeneca, которая производится в Индии и продается как Covishield. Киев, Украина, 16 марта 2021 г.

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Куклы Барби демонстрируют во время выставочного проекта "Барби: Дамы Украины", 15 марта, Киев, Украина.

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Мужчины обнимаются у Стены Памяти в честь погибших защитников Украины возле Михайловского Златоверхого монастыря в День украинского добровольца, 14 марта, Киев, Украина.

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Народные депутаты Украины во время заседания Верховной Рады, 16 марта, Киев, Украина.

Автор: Getty Images

Сторонники Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета, марш на улице, 16 марта, Киев, Украина.

СОБЫТИЯ В МИРЕ

Автор: REUTERS

Протестующие прикрывают импровизированную баррикаду, перед которой стоит полиция в городке Хлаинг, Янгон, Мьянма, 17 марта 2021 года. Массовые протесты продолжаются с 1 февраля после того, как местные военные отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили на год чрезвычайное положение.

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Посетители смотрят на Старых Мастеров в Идеальной галереи. Несмотря на рост числа зараженных, Дрезденские государственные художественные коллекции постепенно восстанавливают работу после недель закрытия из-за распространения коронавируса. 15 марта 2021, Саксония, Дрезден, Германия.

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Фонтан "Иль Бьянконе" Бартоломео Амманнати очищают на площади синьория во Флоренции. Рабочие удаляют пятна, образованные струями воды. 16 марта 2021 в Флоренция, Италия.

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Андреа Тинелли, часовщик астрономических часов на колокольне собора Кремоны работает во время пандемии в Вертикальному музее Торраццо. 15 марта 2021 Кремона, Италия.

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Принца Филиппа, герцога Эдинбургского выписали из больницы короля Эдуарда VII 16 марта 2021 в Лондоне, Англия. Букингемский дворец заявил, что герцогу успешно пролечили заболевания сердца.