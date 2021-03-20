Вакцинация от Covid-19 набирает обороты. Уже более 100 тысяч провакцинированных

В Украине больше 100 000 провакцинированных. Фото: Общественное

Общее количество прививок от Covid-19 превысило отметку в 100 тысяч.

19 марта в Украине сделали 11800 прививок в рамках кампании по вакцинации от коронавируса, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Кстати, у нас за сегодняшний день 11800 прививок от коронавируса. Это я впервые объявляю эти данные", - сказал Степанов.

В результате Украина с начала кампании по вакцинации перешла отметку в 100 тысяч вакцинированных. По словам министра, в дальнейшем в Украине будет увеличиваться количество уколов.

Степанов анонсировал ускорение темпов вакцинации от коронавируса в Украине - ускорится за счет того, что она разворачивается каскадным путем. По его словам, в ближайшее время ежедневное количество прививок значительно увеличится - темпы вакцинации действительно отстают от того плана, который был доведен местной власти, но количество прививок ежедневно увеличивается.

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По состоянию на утро 19 марта в Украине всего было привито 92 714 человек. Из них первую дозу получили 92 713, еще один человек получил уже две дозы. 18 марта сделали 10 959 прививок от коронавируса (все первая доза). Это было впервые с начала вакцинации, когда привили более 10 тысяч человек.