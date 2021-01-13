Вакцина от коронавируса, которую собирается закупить Украины, эффективна на 50% - исследование

Подсчитали эффективность вакцины от коронавируса. Фото: Reuters

Бразильский Институт Бутантан уточнил данные об эффективности вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac, которую хочет закупить Украина.

Общая эффективность вакцины оказалась около 50,4%, сообщила бразильская газета Folha de S. Paulo.

Новые данные об эффективности вакцины Sinovac от бразильского института включают добровольцев, которые болели в очень легкой форме коронавируса, то есть не имели симптомов и не нуждались в медицинской помощи.

Испытания только на легких, умеренных и тяжелых формах Covid-19 показали эффективность 78 процентов. Данные по эффективности вакцины от коронавируса уже передали национальному регулятору, который должен решить, регистрировать ли ее в Бразилии.

Китайскую вакцину Sinovac в Бразилии тестировали на 13 060 добровольцах. Все добровольцы - медики старше 18 лет.

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Вакцину Sinovac уже заказала Украина. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что закупка вакцины Sinovac состоится только в случае, если ее эффективность будет минимум 70%. Украина ждет завершения клинических испытаний в Бразилии.