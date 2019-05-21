Вакарчук бросил камешек в сторону Зеленского

 
Ексклюзивы
1/5
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 2763
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1080
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1620
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3412
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6642
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 66776
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1197
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1494
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2466
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 828
Фото
Все фото
7
4
6
5
14
Переселенка создает уникальные шелковые платки под заказ
Переселенка создает уникальные шелковые платки под заказ
В карпатском высокогорье нашли уникальное здание
В карпатском высокогорье нашли уникальное здание
Какими были жены украинских президентов
Какими были жены украинских президентов
Украинка рассказала, чем может удивить Аргентина
Украинка рассказала, чем может удивить Аргентина
Фотограф показал, как живут пеликаны на юге Украины
Фотограф показал, как живут пеликаны на юге Украины
Видео
Все видео
Вышел трейлер 3 сезона сериала "Мир дикого Запада"
Вышел трейлер 3 сезона сериала "Мир дикого Запада"
Кличко показал, как становится на стеклянную поверхность нового моста
Кличко показал, как становится на стеклянную поверхность нового моста
Украинцы почтили память жертв политических репрессий
Украинцы почтили память жертв политических репрессий
Победителем Евровидения-2019 стал Дункан Лоуренс из Нидерландов
Победителем Евровидения-2019 стал Дункан Лоуренс из Нидерландов
Масштабные дожди затопили десятки домов: показали последствия непогоды
Масштабные дожди затопили десятки домов: показали последствия непогоды
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 504
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 972
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1863
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9855
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1368
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 378
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
вторник, 21 мая 2019 01:59

Вакарчук бросил камешек в сторону Зеленского

  Комментировать
Вакарчук бросил камешек в сторону Зеленского
Вакарчук рассказал, кто финансирует его партию. Фото: Delo.ua

Партия "Голос" не финансируется за счет олигархов.

А расчитывает на помощь состоятельных людей, "которые честно зарабатывают свой кусок хлеба", заявил лидер "Голоса" Святослав Вакарчук в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Мы точно не собираемся брать ни единой копейки ни у одного из олигархов, или тех, кого считают олигархами, потому что я считаю недопустимым говорить о борьбе с олигархами, а потом приходить и брать у них деньги", - сказал Вакарчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакарчук рассказал, кого поведет в парламен

Вакарчук напомнил, что так "некоторые делают".

"Я знаю людей, которые каждый день говорят, что надо бороться с олигархами, но на самом деле мы все понимаем, что если бы не было олигархов, то (у них) политического будущего тоже, возможно, не было бы", - сказал он.

"Мы действуем совершенно другим способом, уже сегодня у нас есть десятки достаточно состоятельных людей, которым очень далеко до олигархов, которые честно зарабатывают свой кусок хлеба и имеют какой-то бизнес, которые готовы нас поддерживать и поддерживают в данный момент", - рассказал Вакарчук.

Он добавил, что вкладывает в кампанию и свои деньги. Кроме того, в эфире программы Вакарчук обратился к зрителям с призывом, кто хочет, финансово поддержать новую политическую силу на сайте партии "Голос".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду

"Мы уверены, что надо по-новому это делать ... Вы знаете, если делать по-честному и эффективно свою предвыборную кампанию, то она будет стоить в разы меньше чем ее рисуют сегодня политтехнологи всем этим надутым денежным мешкам", - подчеркнул Вакарчук.

16 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду на осенних выборах.
20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".

С Зеленским связывают олигарха Игоря Коломойского. Говорят, что он всячески поддерживал Зеленского во время избирательной гонки. В частности, люди Коломойского оказывали команде Зеленского охранную, юридическую и консультационную помощь.

После победы Зеленского на выборах президента Коломойский заявил, что ему звонят депутаты, чтобы попасть в партию победителя президентских выборов "Слуга народа".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вакарчук бросил камешек в сторону Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 85004
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
54
 2 Просмотров: 50691
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
 5 Просмотров: 18909
Полторак после отставки взбудоражил Кремль
Полторак после отставки взбудоражил Кремль 1 Просмотров: 18847
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции 1 Просмотров: 17304
Общество
Портнов начал "наступление" на Порошенко
Портнов начал "наступление" на Порошенко Просмотров: 270
Переселенка создает уникальные шелковые платки под заказ
Переселенка создает уникальные шелковые платки под заказ
7
 Просмотров: 873
Трактаты о войне помогают общаться с чиновниками
Трактаты о войне помогают общаться с чиновниками
 Просмотров: 54
Совбез ООН не повелся на "языковую" провокацию России
Совбез ООН не повелся на "языковую" провокацию России Просмотров: 405
Внесли законопроект о легализации медицинского каннабиса
Внесли законопроект о легализации медицинского каннабиса Просмотров: 279
Больше всего комментируют
11
Реваншисты поднимают голову - Портнов уже завтра будет действовать против украинской власти
11
Зеленский распускает Раду
5
Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду
5
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
3
Пора возвращаться: в Украину приехал экс-заместитель администрации Януковича
Голосов: 38875
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua