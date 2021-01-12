В зоопарке пополнение: родились камерунские овцы

Фото: facebook.com/OdesskijZoopark

12 января в Одесском зоопарке родились камерунские овцы.

Это 1-е пополнение в семье животных заведения в 2021 году, сообщили в пресс-службе зоопарка.

"Хотим поделиться с вами радостью. Сегодня в зоопарке родились первые детеныши 2021-го. Первыми счастливыми родителями стали камерунские овцы", - пишут в сообщении.

Одесский зоопарк закрыт на карантин. Откроется заведение после 24 января.

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