В зоне отчуждения задержали 17 сталкеров

Среди задержанных есть граждане Франции. Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали в Чернобыльской зоне отчуждения 17 сталкеров.

Среди нарушителей были иностранцы - трое граждан Франции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

"Первая группа из двух мужчин 28 и 42 лет была задержана в отселенном селе Любянка. Нарушители - жители городов Енакиево и Николаева. Вторую группу правоохранители задержали в отселенном городе Припять, молодые люди 20 лет из Днепропетровской и Черниговской областей", - говорится в сообщении.

Третью группу задержали на объекте Чернобыль-2. Нарушителями оказались киевляне, которым 18, 19, 20 и 39 лет.

"Вблизи Села Бычки полиция задержала еще две группы туристов, среди них было четверо граждан Франции 19, 20, 27 лет и проводник-киевлянин 25 лет. Остальные - также киевляне и жители Донецкой области", - отметили правоохранители.

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В отношении задержанных были составлены административные протоколы. Им грозит штраф в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Также полицейские направили материалы в миграционную службу для сокращения срока пребывания иностранцев на территории Украины.

Президент Владимир Зеленский подписал указ для преобразования зоны отчуждения ЧАЭС в экономически активную территорию Украины.