В Житомирской области члены избирательной комиссии испортили 717 бюллетеней

Члены УИК испортили 717 бюллетеней. Фото: Униан

В одномандатном избирательном округе №65 в Новоград-Волынском Житомирской области члены участковой избирательной комиссии №181323 испортили 717 бюллетеней.

Как отмечается, штамп "выбыл" поставили не напротив фамилии кандидата, который отказался баллотироваться, а напротив другого участника парламентских выборов. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

"Председатель комиссии говорит, что это человеческий фактор, просто по памяти поставили штамп "выбыл" не на того кандидата. 717 бюллетеней было проштамповано. Они вызвали полицию. Сегодня изготавливают новые бюллетени", - рассказал наблюдатель ОПОРЫ Дмитрий Клименко.

Председатель УИК утверждает, что такая ситуация произошла механически.

"Есть такой случай. Проблема чисто механическая, дело в том, что нам дали образец, а он был не полным списком, там было выделено только три человека и посередине трех человек была печать "выбыл". И мы внимательно до конца не дочитали это организационное письмо, поскольку всех кандидатов в депутаты там не было ", - отметил он.

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Окружная избирательная комиссия написала обращение в ЦИК и ждет новые бюллетени.

МИД Украины предупредило посольства о недопустимости передачи избирательным участкам по выборам депутатов в парламент печатей избирательных участков по выборам президента. Эти печати должны были быть возвращены в ведомство сразу после президентских выборов. Такие безответственные действия посольства в Индии уже привели к порче всех бюллетеней и угрозы срыва голосования.