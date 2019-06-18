В Зеленского сообщили когда погасят долги горнякам

В Зеленского заявили, что зарплаты горнякам выплатят "сегодня-завтра". Фото с открытых источников.

Представитель Зеленского в правительстве Андрей Герус сообщил, что за вмешательство президента уже в ближайшее время будут выплачены долги по зарплате Львовской и Волынской горнякам.

"Уже сегодня на ГП" Львовуголь "зайдут деньги за топливо начало отгружаться потребителям, и сегодня же, максимум завтра, все долги перед шахтерами за февраль - апрель будут полностью погашены", - заявил Герус.

По его словам, для погашения общей задолженности более чем 200 млн грн Минфин выделил 41 млн грн, а еще 175 млн были привлечены "благодаря действиям, которые привели к повышению эффективности функционирования рынка угля в Украине", сообщил Герус.

Он подчеркнул, что на контроле президента находится и ситуация с долгами горняков "Волыньуголь".

Там должны погасить задолженность до 20 июня.

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Председатель профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил, что первые 30 млн грн поступили на счета "Львовуголь" еще вечером 14 июня. 18-го ожидается очередная выплата в размере 80 млн.

"Однако не все шахты возобновили свою работу. Так по сообщению председателя ПВО НПГУ шахта "Степная" Василия Семканича, горняки приступят к работе, как только средства попадут на счет ГП "Львовуголь", - подчеркнул Волынец.

Шахты на Львовщине не являются убыточными. Но с горняками не рассчитываются. Теневые дельцы экономически ослабляют эти предприятия, чтобы подготовить их для отжима.