В Зеленского отреагировали на задержание директора департамента ОП

В ОП прокомментировали задержание директора департамента Светланы Кондзели. Фото: Укринформ

В Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на задержание директора департамента ОП Светланы Кондзели.

В Зеленского отметили, что в борьбе с коррупцией нет разделения на "своих" и "чужих". Об этом пишет пресс-служба Офиса президента в Facebook.

"Для главы государства нет "своих" и "чужих". Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, тем опаснее для государства злоупотребления с его стороны", - говорится сообщении.

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В ОП добавили, что все подробности задержания сообщит НАБУ.

НАБУ задержало на взятке директора департамента Офиса президента Светлану Кондзелю. По данным СМИ, чиновница требовала $150 тыс. За назначение на должность заместителя председателя правления НАК Нафтогаз Украины.