В запрещенной зоне друг Богдана строит жилой комплекс

В Одессе строят жилой комплекс Kandinsky Odessa Residence. Фото: "Наши деньги"

В историческом ареале Одессы на землях курортно-оздоровительного назначения девелоперские компании, связанные с Андреем Вавришем и Дмитрием Исаенко строят жилой комплекс Kandinsky Odessa Residence.

Строительство противоречит Генплану и выданным официальным документам. Оно проводится на землях оздоровительного назначения с превышением разрешенной высотности больше чем вдвое, сообщают "Наши деньги".

Строят на участке площадью 3,44 га в двухкилометровой охранной зоне Черного моря. Раньше здесь был санаторно-оздоровительный комплекс "Магнолия". 2011 владельцами корпусов санатория стали одесские компании "Аверс", "Фэйм групп" и "Транс Океан Тур". Они постепенно уничтожили здания и к 2014 году расчистили место под новое строительство.

В 2015 году управление архитектуры Одесского горсовета выдало разрешение на строительство курортно-оздоровительного комплекса из четырех корпусов.

В 2017 году инвестором проекта стал Одесаинвестбуд. На участке началось строительство ЖК Kandinsky Odessa Residence из четырех 70-метровых зданий. В историческом ареале Одессы установлено высотное ограничение на уровне 31 м. Строительство ведут девелоперские компании SAGA Development, Perfect Group и Citex Development.

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SAGA контролируется бывшим заместителем директора Департамента градостроительства КГГА Андреем Вавришем. Он известен как друг главы Офиса президента Андрея Богдана. Мэр Киева Виталий Кличко говорил, что Богдан навязывал ему Вавриша как "смотрящего" по Киеву. Ваврыш также представлял проект переноса нового Офиса президента в Украинский дом президенту Владимиру Зеленскому.

Perfect Group связывают с застройщиком Дмитрием Исаенко. Он является бывшим чиновником Минобороны и Минрегиона, который прошел в новую Верховную Раду по спискам "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Руководитель Офиса прездента Андрей Богдан утверждает, что получил предложение от "смотрящего" по Киеву разделить ворованные из бюджета средства, если ОП не будет назначать главой КГГА своего человека. Об этом Богдан заявил на брифинге 30 июня.