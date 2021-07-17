В Запорожье прошел Диалог о "Экономическую участие женщин из уязвимых групп"

Вчера Украинский Женский Конгресс второй раз после Кременчуга состоялся в формате регионального диалога и прошел в Запорожье. Говорили об экономических вызовах для женщин на местном уровне, социальное предпринимательство и увеличение экономического участия женщин из уязвимых групп в регионе.

Диалог в Запорожье открыли основателей Украинского Женского Конгресса Светлана Войцеховская, народный депутат Украины (2014-2019) и Мария Ионова, народный депутат Украины, модерировала разговор Алена Бабак, министр общин и территорий (2019-2020). Кроме того, Елена Жук, председатель Запорожского областного совета присоединилась к обсуждению.

"Традиционный бизнес работает на прибыль, когда мы говорим о социальном предпринимательстве, то видим вот этот "чистый доход" не присваивается, а инвестируется на достижение большой социальной цели. География распространений таких предприятий охватывает всю Украину, но больше всего их в Киеве, Львовской области, Полтавской, Донецкой и Запорожской области. Поэтому мы не устаем благодарить наших партнеров, которые поддерживают Диалоги Украинского Женского Конгресса, в частности этот, который сейчас проходит в Запорожье", - отметила Мария Ионова, во время открытия Диалога в Запорожье.

"Тема, которую мы сегодня рассматриваем очень острая, но одновременно очень чувствительная. Ведь все вопросы, связанные с женским предпринимательством, в период пандемии и ограничительных мер подвергают все группы женщин серьезной опасности. Главное - это потеря дохода. Во время пандемии также выросли случаи домашнего насилия, а также притеснения тех женщин, которые постоянно сталкиваются с множественной дискриминацией. Каждая женщина хоть раз в жизни сталкивалась с дискриминацией, но женщины из уязвимых групп с этим борются каждый день", - считает Светлана Войцеховская.

Елена Жук, председатель Запорожского областного совета отметила: "В этой каденции Запорожского областного совета 30% женщин и это только начало. Это логично, что женщин становится все больше во власти и бизнесе, в частности среди топ менеджмента". По мнению руководительницы облсовета, сейчас существуют две ключевые проблемы: во-первых, пандемия, которая снизила иммунитет не только людей, но и предприятий и хозяйств, а во-вторых, это то, что Запорожская область находится в прифронтовой зоне Украины. "Однако именно женщины выступают в роли медиатора и предохранителя, который может изменить ход истории", - подытожила она.

Важный голос в этой дискуссии имели представительницы общественных организаций Запорожской области.

В частности, во время Диалога выступили Инесса Носенко, председатель Еврейского общественного центра "Мазаль Тов", Анжелика Белова, президенткой ОО "Объединение ромских женщин "Голос Ромни" и Тамара Огородова, предправления Запорожского благотворительного фонда "Единство за будущее".

"Сегодня уникальное мероприятие, которое позволяет нам, представительницам организаций, которые защищают интересы уязвимых женщин напрямую задавать вопросы, которые нас беспокоят. В частности, во время пандемии уязвимость ромских женщин еще больше усилилась. Кроме того, что ромские женщины страдают от мультидискримнации, потому что она женщина, потому что она ромка, но еще и потому, что ее права и возможности ограничиваются в самой ромской общине в силу традиционных взглядов. Из-за пандемии социально-экономическое положение ромских женщин ухудшилось", - поделилась Анжелика Белова.

Ольга Ревук, заместитель министра социальной политики сообщила, что Министерство разрабатывает Национальную стратегию о равных правах и возможностях для женщин и мужчин: "Еще один важный документ, который мы сейчас разрабатываем - это Национальная стратегия по равных прав и возможностей для женщин и мужчин. Мы хотим учесть также мнение регионов, в частности Запорожской области, как нам улучшить положение уязвимых групп лиц".

Речь шла также о социальном предпринимательстве. В частности, Роксолана Пидласого, заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Верховной Рады Украины рассказала о наработках парламентом закона о социальных предприятиях. По ее словам, планируется, что он будет зарегистрирован уже осенью этого года.

"Мы разрабатываем законопроект, который касается социального предпринимательства. Здесь существует дискуссия среди депутатов, в частности, того нужно 30% прибыли такого предприятия направлять на социальные цели. Некоторые считают, что должно быть 50% от дохода. Дискуссионным является вопрос должна социальная цель быть закреплена в уставных документах предприятия. Поэтому мы нуждаемся диалога, в том числе с общественными организациями", - рассказала народный депутат Украины.

По результатам этой встречи, УЖК подготовит практические рекомендации по конкретным шагам на местном уровне для эффективного экономического восстановления, направит рекомендации в органы власти, а также в рамках информационной кампании проинформирует широкую общественность о наработанных результатах встречи.

Следующий региональный диалог предварительно планируется в Ивано-Франковске осенью этого года.

Напомним, что мероприятие организовано общественной организацией "Украинский Женский Конгресс" в рамках проекта Национального Демократического Института (НДИ) Благодаря щедрой поддержке Министерства международных дел Канады.