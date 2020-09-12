В ВСУ прошли соревнования на лучший танковый взвод

Соревнования на лучший танковый взвод ВСУ прошли накануне Дня танкистов. Фото из открытых источников

В Вооруженных Силах Украины прошли соревнования на лучший танковый взвод и выбрали победителей. Об этом сообщили в пресс служба Министерства обороны.

Соревнования на лучший танковый взвод ВСУ прошли накануне Дня танкистов, который в этом году будет отмечаться 13 сентября.

Первое место завоевала 17-я отдельная танковая бригада. На втором месте - команда десантно-штурмовой войск ВСУ. Третье место занимает 128-я отдельная горно-штурмовая закарпатская бригада.

Кроме того, ведомство обнародовало итоговое видео танковых соревнований.

Осенью 2020-го планируют уменьшить количество призывников на срочную военную службу. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины объясняет такое решение большим количеством бойцов, привлеченных к военной службе по контракту.