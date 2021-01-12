В водах Малайзии застрял корабль с больными Covid-19 украинцами

Корабль SFL Kate с больными моряками просил помощи у Малайзии. Фото: shipspotting.com

В территориальных водах Малайзии несколько дней находится судно "SFL Kate" с больными на коронавирус моряками.

Среди них двое украинцев, сообщил старший механик корабля, киевлянин Валерий Григорьев в комментарии "Радио Свобода".

Больные пытались договориться с властями Малайзии о госпитализации, однако страна не предоставляет больным помощи.

Тогда Григорьев обратился в министерство иностранных дел и в посольство Украины в Малайзии. "Во взаимодействии с судовладельцем в срочном порядке прорабатывается возможность посещения корабля врачом для оказания неотложной медицинской помощи", - сообщил пресс-секретарь посольства Украины в Малайзии Олег Николаенко в Twitter.

Григорьев рассказал, что корабль с 25 декабря загрузился углем в Индонезии, направляясь в Индию. На судно приехали двое посторонних инженеров. Именно они могли заразить членов экипажа. Механик почувствовал первые симптомы уже с 1 на 2 января. Когда через пять дней после этого корабль подошел к Сингапуру, на борту было уже восемь больных, из них пятеро с температурой и плохим самочувствием.

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"Сингапур нас не принял, не пустил нас в территориальные воды. Мы там должны были снаряжения получить, топливо. В Сингапуре есть офис нашей компании. Но власти Сингапура сказала "нет" - и все. Единственное, что нам оставалось делать - в Малайзии, недалеко от Сингапура, бросить якорь", - рассказал Григорьев.

Через несколько дней после этого, на корабль "SFL Kate" приплыли лаборанты из Малайзии, взяли мазки у членов экипажа, и подтвердили Covid-19 у восьми из 21 моряков.

8 января украинские моряки, которых более четырех лет удерживали в Ливии, вернулись домой.