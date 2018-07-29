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воскресенье, 29 июля 2018 11:53

В виртуальной реальности воссоздали решающий день Майдана

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В виртуальной реальности воссоздали решающий день Майдана
Роковую дату Майдана воссоздали в виртуальной реальности Фото: unn.com.ua

В Нью-Йорке презентовали украинский виртуально-документальный проект Aftermath VR, посвященный 20 февраля 2014 года - решающему дню Евромайдана в Киеве.
Об этом сообщает "Голос Америки".

Идею представили в Нью-Йорке, в Высшей школе журналистики Городского университета Нью-Йорка масштабный виртуально-документальный проект "Последствия.VR" (Aftermath VR) в рамках двухдневной конференции, прошедшей на минувшей неделе.

Создатель проекта – медиакомпания New Cave Media в лице молодых украинцев Алексея Фурмана, Сергея Полежаки и Кирилла Жилинского. По словам Алексея Фурмана, приехавшего в Нью-Йорк для презентации проекта, он был начат весной 2017 года им и его коллегами-единомышленниками.

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"Можно сказать, это первая попытка воссоздать революционные события Евромайдана в Киеве в формате VR с использованием фотограмметрии и компьютерной графики CGI, – сказал Фурман. – Мы решили реконструировать шаг за шагом, как развивались события в тот трагический день 20 февраля 2014 года. Зрители смогут пройти маршрутом демонстрантов по Институтской улице, когда им удалось потеснить с нее полицию. Мы во многом опирались на архивную документальную съемку и на записанные на видео свидетельства участников Майдана. Мы поддерживаем тесные контакты с семьями героев Небесной сотни".

Зрителю выдается специальный шлем с очками и два "контролера" для обеих рук. Управляя ими, он виртуально движется по Институтской улице. По ходу движения можно останавливаться, осматривая все вокруг и активизируя видеосвидетельства очевидцев и комментаторов, эпизоды архивных документальных съемок, а также отдельные трехмерные артефакты Майдана, например, каски демонстрантов и фрагменты брусчатки.

"Нам было важно показать, что в реальности происходило на Майдане, чтобы противостоять мифам, которые усиленно распространяются российской пропагандой. Для меня лично это было важно еще и потому, что я был там, на Майдане, в то утро 20 февраля, и увиденное стало для меня тяжкой травмой, которую я нес в душе все эти годы", - отметил Алексей Фурман.

"Проект Алексея и его коллег показался нам очень необычным и свежим, – сказала директор программы Journalism 360 "Ассоциации онлайновых новостей" (ONA) Лора Херцфелд. – Если обычно фотограмметрию используют для сканирования небольших пространств – одной комнаты, одного здания, – то здесь сканирована огромная территория, вся улица. Импонирует и то, как деликатно, с уважением к этической стороне, отнеслись авторы к показу трагических событий. Здесь зрителю дают богатую пищу для размышлений, рассказывают о важнейших событиях недавней истории Украины".

Утром 20 февраля 2014 года подразделения правительственного спецназа, включая снайперов, открыли огонь на поражение против демонстрантов, вооруженных битами и самодельными деревянными щитами. 47 человек погибли в тот день. Кровавая расправа вызвала массовое возмущение. Через несколько дней режим президента Украины Виктора Януковича был сметен, а сам он бежал в Россию.

censor.net.ua
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июля

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