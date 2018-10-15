В Винницкой области нашли повешенным солдата-контрактника

В Винницкой области при странных обстоятельствах погиб военный. Фото: Litteralis

В Винницкой области в селе Вулыга нашли повешенным военного-контрактника.

Как отмечается, посмертной записки мужчина не оставил. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Тело погибшего солдата-контрактника родственники обнаружили повешенным 15 октября 2018 около 04:00 по адресу проживания его жены", - говорится в сообщении.

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Военная прокуратура Винницкого гарнизона открыла уголовное производство. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Украина входит в топ-25 стран мира по количеству самоубийств. Показатель смертности из-за суицида за 2017 в Украине составляет 15,3 на 100 тыс. населения.