В Винницкой области нашли повешенным солдата-контрактника

В Винницкой области в селе Вулыга нашли повешенным военного-контрактника.
Как отмечается, посмертной записки мужчина не оставил. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"Тело погибшего солдата-контрактника родственники обнаружили повешенным 15 октября 2018 около 04:00 по адресу проживания его жены", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутат выстрелил себе в живот
Военная прокуратура Винницкого гарнизона открыла уголовное производство. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Украина входит в топ-25 стран мира по количеству самоубийств. Показатель смертности из-за суицида за 2017 в Украине составляет 15,3 на 100 тыс. населения.
Комментарии