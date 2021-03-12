В Виннице внедряют дополнительные карантинные ограничения

В Виннице запретили массовые мероприятия и работу заведений. Фото: Reuters

В Виннице с 13 марта запрещают проведение массовых мероприятий, работу спортивных и культурных учреждений.

Винницкий городской совет сообщает, что соответствующее решение было принято сегодня на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Из-за стремительного распространения заболеваемости Covid-19 в Винницкой городской территориальной общине дополнительно к противоэпидемическим мероприятиям оранжевого уровня, предусмотренных постановлением Кабинета министров Украины от 09.12.2020 № 1236 (с изменениями), в Виннице вводятся карантинные ограничения красного уровня о запрете проведения любых массовых мероприятий и работы спортивных учреждений и учреждений культуры", - говорится в сообщении.

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Запретили принимать посетителей учреждениям культуры и клиентов в спортзалах, фитнес-центрах, бассейнах.

Мэр Тернополя Сергей Надал пригрозил заведениям, которые будут нарушать карантин, прибегнуть к радикальным мерам. В частности обещает выключить воду, тепло и электричество всем ресторанам и ночным клубам, которые проводят массовые празднования и работают после 23:00.