В Верховный Cуд подали третье заявление о законности указа президента

В Верховный Суд подали уже три исковых заявления. Фото: transkarpatia.net

24 мая Верховный Суд получил третье исковое заявление.

В иске говорится о признании незаконным указ президента Владимира Зеленского о внеочередных выборах в Верховную Раду - сообщили в пресс-службе суда.

Заявление подало физическое лицо непосредственно в канцелярию Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.

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"Дело зарегистрировано под номером 9901/280/19. В течение пяти дней со дня подачи искового заявления судья будет выносит определение о следующих процессуальных действиях", - говорится в сообщении.

В Верховный Суд подали уже три исковых заявления, которыми оспаривается указ президента о роспуске Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский выступает, чтобы выборы проходили по открытым спискам.