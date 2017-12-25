В Ватикане задержали украинскую журналистку

В Ватикане полиция задержала журналистку украинского издания "Страна" Анастасию Товт

В Ватикане полиция задержала журналистку украинского издания "Страна" Анастасию Товт.

Она выполняла редакционное задание: снимала на свой мобильный телефон акцию активисток Femen, сообщает "Страна".

"Товт прислала видео в редакцию, после чего больше не выходила на связь. Впоследствии в сети появилось фото, на котором видно, что журналистку задержала полиция", - говорится в сообщении.

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В свою очередь, телеканал Euronews обнародовал сюжет о том, как на площади Сан Пьетро в Ватикане правоохранители задержали полуобнаженную участник Femen. В конце видео видно, что 2 правоохранителей также отводят журналистку "страна", которая снимала репортаж.

Ранее сообщалось, что в столице задержали журналистке и общественном деятеле из Казахстана Жанар Ахмет, которая сбежала из своей страны из-за преследований.