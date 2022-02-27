В Василькове спасли дизель и газ. Им заправят наших военных

Российский враг ударил ракетой по нефтебазе в Василькове. Фото: Укринформ.

В Василькове удалось спасти 15 вагонов с дизелем и 8 вагонов с газом.

Об этом сообщила киевская сеть АЗК KLO.

Его спасли в считанные минуты после удара российской ракеты

Топливо отдадут на нужды военных, медиков и важнейших предприятий столицы.

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"Этим горючим мы сможем заправлять ВСУ, терроборону, медиков, Киевэнерго, Киевпасстранс и других, кто не дает Киеву упасть и "держит небо"!", - говорится в заявлении.

Пожар сняли камеры наблюдения, закрепленные на тепловозе, проезжающем в десятках метров от горящих резервуаров с горючим на нефтебазе KLO.

В Василькове горит нефтебаза. "Гореть будет долго. Экологический вред колоссальный!" – написал Антон Геращенко.