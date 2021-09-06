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понедельник, 06 сентября 2021 03:51

В Умань уже прибыли 23 000 хасидов: есть первые нарушения

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В Умань уже прибыли 23 000 хасидов: есть первые нарушения
В полицию начали поступать первые сообщения о правонарушении. Фото: Украинская правда

В Умань на празднование Рош га-Шана уже прибыли почти 23 тысячи паломников-хасидов, в том числе 1730 детей. Об этом сообщает полиция Черкасской области.

Правохранители отметили, что уже начали получать сообщения о событиях, связанных с пребыванием на территории Украины паломников-хасидов. Только в период с 1 по 4 сентября в полицию поступило 22 таких сообщения. Так, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного обращения с оружием в районе компактного проживания паломников.

Кроме того, полицейскими совместно с работниками миграционного отдела Умани обнаружен гражданин Израиля, который нарушил сроки пребывания в Украине. На нарушителя составили административный протокол по ст. 203 КУоАП. Его депортируют в страну гражданской принадлежности.

Еще одному иностранцу ограничили сроки пребывания на территории Украины из-за нарушения общественного порядка и мелкого хулиганства. Он получил два протокола по ст. 173 КУоАП и ст. 203 КУоАП. Также полицейские зафиксировали факт торговли запрещенными предметами в районе паломничества. У 29-летнего жителя Умани следователи изъяли два электрошокера в виде фонарей, 12 ножей и 6 деревянных бит.

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В Черкасской области Служба безопасности Украины провела тренировку в рамках подготовки к ежегодному празднованию иудеями Рош-ха-Шана.

Этот праздник Нового года для верующих, исповедующих иудаизм.

Тренировка была максимально приближенной к реальным событиям.

Иудейский Новый год Рош га-Шана будет отмечаться 6 сентября.

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