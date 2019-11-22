В "Укрлендфарминге" отреагировали на розыск Бахматюка

Объявление в национальный розыск экс-владельца VAB банка Олега Бахматюка является незаконным и политически мотивированным.

Такое заявление распространила компания бизнесмена "Укрлендфарминг".



"Мы считаем объявление в розыск Олега Бахматюка юридическим нонсенсом. Сначала должно было быть вручено подозрение, чего по факту не произошло. НАБУ не вручило подозрение согласно определенному действующим законодательством порядке. Считаем дело политически мотивированными, юридически абсурдными. Оно будет оспорено в суде юристами", – говорится в заявлении.

13 листопада детективи НАБУ оголосили власнику VAB Банку Олегу Бахматюку та колишньому голові правління установи Денису Мальцеву про підозру.

Їх підозрюють у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України.

За даними слідства, у жовтні 2014 року ПАТ VAB Банк, зарахований до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна.

Хоча VAB Банк не подав всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію. При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, завищили майже в 25 разів через складення підроблених звітів про оцінку.

Експертиза встановила, що реальна вартість заставленої нерухомості 72,62 млн грн — проти 1,8 млрд грн, заявлених VAB Банком.

VAB Банк кредит не повернув.