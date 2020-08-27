В Укравтодоре назвали области с наиболее аварийными дорогами

На украинских дорогах насчитали более 150 аварийных мест. Фото: tut.by

В Украине на дорогах государственного значения насчитали 154 участка с повышенной аварийностью.

Больше всего в Винницкой, Закарпатской, Киевской, Николаевской и Волынской областях, сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

В Винницкой области есть 20 аварийно опасных участков, 15 из них на дороге М-12 (Стрый - Тернополь - Кировоград - Знаменка).

В Волынской области - 13, большинство из них на автодороге Н-22 (Устилуг - Луцк - Ровно).

На Закарпатье насчитывается 22 аварийно опасных участков, 18 из которых на автодороге М-06 (Киев - Чоп).

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В Киевской области таких участков 11. 3 из них на трассе М-01 (Киев - Чернигов -Новые Яриловичи) и 2 на трассе М-05 (Киев - Одесса).

На Николаевщине количество аварийно-опасных участков достигает 22, большинство из них на автодороге М-14 (Одесса - Мелитополь - Новоазовск).

В Укравтодоре также назвали регионы с наименьшим количеством аварийно-опасных участков на дорогах государственного значения. Это Житомирская область - один, Запорожская - 3, в Кировоградской и Львовской областях - по 2, в Черниговской - 5 участок.

Укравтодор хочет к 2025 году построить 2,9 тыс. км бетонных дорог. Всего таких в Украине - 2,4 тыс. км, что составляет 1,4% общей протяженности дорог.