В Украину возвращается известный телеведущий политических ток-шоу

Шустер возвращается в Украину.

В Киев 6 мая возвращается телеведущий Савик Шустер. Он известен по ток-шоу, которые выходили на различных украинских телеканалах в 2005-2016 годах.

Он планирует провести переговоры о новом проекте в Украине на одном из новостных телеканалов, а также прозондировать вопрос о своих уголовных делах, сообщает Страна.

"Он заедет, посмотрит и примет решение - возвращаться ли ему в Украину. В частности, это будет зависеть от того, какие перспективы у сфабрикованных против него уголовных дел, которые все еще не закрыты", - сообщил источник.

По его словам, следователь не закрывает их, несмотря на решение Верховного суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Телеканал Шустера прекращает вещание на спутнике

Ранее сообщалось, что Верховный суд взыскал 13 млн штрафа с студии Савика Шустера. В декабря 2016 года телеканал Шустера 3s.tv объявил о прекращении работы из-за финансовых трудностей. На этом деятельность журналиста в Украине временно прекратилась. Перед этим у Шустера были проблемы с разрешением на работу.