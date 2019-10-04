В Украину пришло резкое похолодание и дожди

Температура воздуха в Украине упадет до +10...+16 градусов, пройдет дождь. Фото: inlviv.in.ua

4 октября по всей Украине прогнозируют резкое похолодание и осадки, за исключением южных территорий. Температура упадет до +10...+16 градусов.

В то же время, на западе дожди немного утихнут. А на остальной территории вместе с прохождением фронта пройдут умеренные, сообщает Украгидрометцентр.

На сходят, севере и в большинстве центральных областей будет холодно - +10...+15 градусов. На остальной территории +15...+19 градусов, на юго-востоке и востоке еще лето, +20...+25 градусов.

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В Киеве пятница будет влажной, с дождями и похолоданием. Днем температура воздуха снизится до +11...+12 градусов.

В Украине до конца недели дожди, местами воздух прогреется до +25 градусов тепла. Однако в воскресенье температура снизится на 2-4 градуса. 6 октября на Закарпатье, Прикарпатье и в восточных областях дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.